«لومكس» تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن انضمام شركة «لومكس» إلى مجتمع أعمال الألماس المصنّع في المعامل المتنامي داخل منطقته الحرة. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص المركز على استقطاب التدفقات التجارية ودعمها ببيئة ملائمة، وتحفيزها انطلاقاً من دبي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة الألماس الطبيعي والألماس المصنّع في المعامل.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «منذ تأسيسه عام 2002، استقطب المركز ودعم وعزز تجارة الألماس في دبي وعبرها. وسرعان ما تحولت الإمارة إلى مركز عالمي، وسيواصل دعم هذا القطاع خلال هذه الفترة الصعبة».

وأضاف ابن سليم: «ثمة ما يدعو إلى التفاؤل حين نستشرف المستقبل. فدبي كانت دوماً وجهة جاذبة للرواد، فهي تجذب أولئك الذين تحفزهم الاكتشافات الجديدة، ويسعون لتخطي حدود الممكن. و«لومكس» خير مثال على ذلك، وأيضاً لقطاع الألماس المصنّع في المعامل. إننا نرحب بالشركة وفريقها في مركز دبي للسلع المتعددة، ونتطلع إلى رؤية مشروعها ينمو هنا في دبي».

يُذكر أنه في عام 2003؛ أي بعد مرور عام واحد فقط على تدشين مركز دبي للسلع المتعددة، بلغ إجمالي قيمة التجارة السنوية للألماس الخام والألماس الطبيعي 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار). وفي عام 2018، ارتفعت قيمتها إلى 91.8 مليار درهم (25 مليار دولار)، لتصبح الإمارة من بين أبرز ثلاثة مراكز عالمية لتجارة الألماس الطبيعي عالمياً.

من جانبه، قال فيشال ميهتا، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لدى شركة «لومكس»: «نحن فخورون بانضمامنا إلى مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، خاصة أنه يتمتع بسجل حافل بالإنجازات والنجاحات، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز ركائز تجارة الألماس الطبيعي في إمارة دبي. ومن خلال دعمه لنا، فإننا نتطلع إلى المضي قدماً بمسيرة نمو عملياتنا في صناعة الألماس المصنّع في المعامل عبر منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد دشّن في 2004 بورصة دبي للألماس التي تضم حالياً نحو 1000 شركة لتوريد الألماس.

وفي ضوء التحولات والتغيرات الأخيرة التي طرأت على مشهد التجارة التقليدية، يعمل المركز جاهداً على جذب أبرز الشركات العاملة في قطاع الألماس المصنّع في المعامل إلى دبي.

واستضاف المركز خلال مايو 2019، أول مناقصة في العالم للألماس الخام المصنع في المعامل، من خلال «بورصة دبي للألماس»، حيث تم عرض 50 ألف قيراط من الألماس المصنّع في المعامل.

ويلتزم مركز دبي للسلع المتعددة بدفع عجلة نمو قطاع الألماس المصنّع في المعامل بدبي، مع الامتثال الصارم لكافة المعايير والممارسات المعمول بها في الإفصاح والكشف والتمييز. ويستدعي ذلك عدم الخلط بين الألماس الطبيعي والألماس المُصنّع في المعامل، مع الإفصاح الكامل عن منتجات الألماس المصنّع في المعامل، والالتزام بالاستخدام الصحيح للمصطلحات التعريفية المعتمدة حالياً، المتوافرة باللغة العربية أيضاً.