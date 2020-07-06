«اللوفر» يفتح أبوابه بعد إغلاقه 16 أسبوعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاود متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه، الاثنين، بقدرة استيعابية مخفضة واستمرار إغلاق ثلث قاعاته، بعدما أغلق 16 أسبوعاً بسبب جائحة كوفيد-19.

وقد خسر المتحف أكثر من 40 مليون يورو ما يعادل (45 مليون دولار)، على صعيد مبيعات البطاقات، من جهته، قال رئيس المتحف ومديره، جان لوك مارتينيز، إن المتحف سيستمر في مواجهة صعوبات في السنوات المقبلة مع تكيف العالم مع فيروس كورونا المستجد.

ولن تكون كل أجزاء المتحف متاحة للزيارات، إذ تقتصر الأقسام التي ستُفتَح للجمهور على 70 % من المساحة الإجمالية البالغة 45 ألف متر مربع، ومنها قسم التحف المصرية، فيما ستبقى الأقسام التي يصعب التحكم بالحركة فيها مغلقة.

وأصبحت الحجوزات ذات الوقت المحدد متاحة عبر الإنترنت اعتباراً من 15 يونيو/حزيران الماضي، وحتى 24 حزيران/يونيو، فيما بلغت الحجوزات من هذا النوع 12 ألفاً، وتلزم التدابير الوقائية الزوار بوضع كمامات، وتحديد مسارات الزيارات بإشارات، إضافة إلى منع عودة الزائر إلى الوراء.

وأمام لوحة موناليزا حيث يتسابق السياح من كل أنحاء العالم على التقاط صور تذكارية معها، ألصقت على الأرضية إشارات تحدد الأماكن التي يسمح للزوار بأن يقفوا فيها لالتقاط صور السيلفي، وشكل السياح الأجانب العام الماضي، 70 % من زوار اللوفر بشكل عام، والذين بلغ عددهم 9.6 مليون.

لكن المتحف سيفتقد الآن السياح الأمريكيين والآسيويين الكثر الذين اعتادوا زيارة المتحف الأكبر في العالم والأكثر استقطاباً للزوار خلال فصل الصيف، وأوضح رئيس المتحف ومديره، جان لوك مارتينيز خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن المتحف سيفتقد هذه السنة 80 % من جمهوره، مضيفاً: لن يتعدى عدد الزوار 20 إلى 30 % من عدد الذين استقبلناهم في صيف 2019، أي أربعة آلاف إلى عشرة آلاف زائر يومياً على الأكثر.