الإمارات تعزز جهود الطواقم الطبية في البرازيل على مكافحة "كوفيد - 19"

أبوظبي: أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحتوي على 12 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفا من العاملين في القطاع الصحي على احتواء كوفيد - 19، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية.
قال سعيد عبدالله الشحي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى البرازيل: تحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أميركا الجنوبية، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة.
أضاف: تأمل دولة الإمارات أن يساهم هذا التعاون البناء في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1039 طناً من الإمدادات لأكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
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