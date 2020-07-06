غزة.. نساء يرفضن خطة الضم الإسرائيلية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، الاثنين، في وقفة، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ورفعت المشاركات في الوقفة، التي نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالتعاون مع المراكز النسوية، أمام معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع، الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات تؤكد على أهمية الوحدة في مواجهة قرار الضم.

وقالت نادية أبو نحلة، مدير طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة (مؤسسة أهلية) إن هذه الوقفة تأتي "رفضا لصفقة القرن، ورفضا للهيمنة الأمريكية على المشروع الفلسطيني".

وتابعت، في حديثها لوكالة الخليج 365 "نقول اليوم: لا للاحتلال، ولا لسياسة الضم الإسرائيلي، ولا للتغوّل على الحقوق الفلسطينية المشروعة".

وأضافت إن "الشعب لن يتنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية".

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وطالبت بضرورة "إنهاء الاستيطان والاحتلال، وإزالة كافة المستوطنات".

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.

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