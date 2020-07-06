قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى قوى الأمن، عن توافر 5 وظائف شاغرة في مجال التمريض للعمل في مدينة الرياض، حيث يشمل الإعلان حملة المؤهلات العلمية المناسبة لشغل تلك الوظائف، وفق كل مسمى من مسمياتها الوظيفية.
وأضاف المستشفى، عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف تحمل المسميات الآتية: «رئيس قسم التمريض بوحدة العناية القلبية، رئيس قسم التمريض بوحدة الرعاية الانتقالية، رئيس قسم التمريض بوحدة العناية المركزة، رئيس قسم التمريض بغرف العمليات».
ووجه المستشفى الراغبين في التقديم لجميع الوظائف أن يدخل على الرابط: اضغط هنا
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