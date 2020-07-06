عملية نوعية بإستخدام تقنية حديثة بمستشفى شرق جدة لمواطن سبعيني

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نجح فريق طبي قسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة في إنهاء معاناة مواطن سبعيني إثر سقوطه على ذراعه نجم عنه إصابته بثلاثة كسور مفصلية مع خلع غير مسترد و غير ثابت لإصابة الأربطة الجانبية بإجراء عملية إبدال مفصل كامل للكوع .
و كان المريض قد حضر إلى المستشفى بعد إصابته مباشرة ، وبعد اجراءات جميع الفحوصات له . خضع المريض لإجراء عملية نوعية تجرى لأول مرة بجدة بوقتٍ قياسي بقيادة الدكتور أحمد عصر إستشاري جراحة عظام و إبدال المفاصل العلوية و المناظير بمستشفى شرق جدة والذي باشر الحالة منذُ بداية حضورها بمشاركة الفريق الطبي المشارك في العملية و قد تمكن المريض من تحريك المفصل من اليوم الثاني للعملية بفضل الله و بعدها بعدة أيام غادر المستشفى بأتم الصحة و العافية .
و قد أوضح الدكتور المباشر أحمد عصر بأن هذا النوع من العمليات يعتبر من العمليات النوعية والنادرة جداً و قد استخدم فيه تقنية حديثة ( المحافظة على سلامة العضلة الباسطة ثلاثية الرؤوس ) و هو ما طبق مع المريض مما حدى بالمريض إلى الشعور بالتحسن في وقتٍ قصير جداً و التحريك الكامل للمفصل من اليوم الثاني للعملية .
يذكر أن الحالة تم مباشرتها من قبل الدكتور أحمد فهد عصر إستشاري جراحة عظام و إبدال المفاصل العلوية و المناظير ، و الدكتور شرف الدين بن عثمان الاخصائي المساعد ، و الدكتور علي الحداد طبيب مقيم المستوى الرابع ، و الدكتور أرجوان ابو لبن طبيب مقيم المستوى الأول ، و الدكتور هاني القاضي استشاري التخدير .
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