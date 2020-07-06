عملية نوعية بإستخدام تقنية حديثة بمستشفى شرق جدة لمواطن سبعيني

نجح فريق طبي قسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة في إنهاء معاناة مواطن سبعيني إثر سقوطه على ذراعه نجم عنه إصابته بثلاثة كسور مفصلية مع خلع غير مسترد و غير ثابت لإصابة الأربطة الجانبية بإجراء عملية إبدال مفصل كامل للكوع .

و كان المريض قد حضر إلى المستشفى بعد إصابته مباشرة ، وبعد اجراءات جميع الفحوصات له . خضع المريض لإجراء عملية نوعية تجرى لأول مرة بجدة بوقتٍ قياسي بقيادة الدكتور أحمد عصر إستشاري جراحة عظام و إبدال المفاصل العلوية و المناظير بمستشفى شرق جدة والذي باشر الحالة منذُ بداية حضورها بمشاركة الفريق الطبي المشارك في العملية و قد تمكن المريض من تحريك المفصل من اليوم الثاني للعملية بفضل الله و بعدها بعدة أيام غادر المستشفى بأتم الصحة و العافية .

و قد أوضح الدكتور المباشر أحمد عصر بأن هذا النوع من العمليات يعتبر من العمليات النوعية والنادرة جداً و قد استخدم فيه تقنية حديثة ( المحافظة على سلامة العضلة الباسطة ثلاثية الرؤوس ) و هو ما طبق مع المريض مما حدى بالمريض إلى الشعور بالتحسن في وقتٍ قصير جداً و التحريك الكامل للمفصل من اليوم الثاني للعملية .

يذكر أن الحالة تم مباشرتها من قبل الدكتور أحمد فهد عصر إستشاري جراحة عظام و إبدال المفاصل العلوية و المناظير ، و الدكتور شرف الدين بن عثمان الاخصائي المساعد ، و الدكتور علي الحداد طبيب مقيم المستوى الرابع ، و الدكتور أرجوان ابو لبن طبيب مقيم المستوى الأول ، و الدكتور هاني القاضي استشاري التخدير .