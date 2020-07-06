التأمينات الإجتماعية تحذر المواطنين من تبادل المعلومات

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من التعامل مع الأشخاص المجهولين أو مدهم بمعلومات شخصية لتسهيل معاملاتك مع التأمينات . وتابعت التأمينات الإجتماعية عبر حسابها الرسمي “تويتر” تحت عنوان بياناتك مسؤوليتك بألا يتعامل المواطن مع دعوة الأشخاص مجهولي المصدر، ومن ثم تبادل المعلومات الشخصية معهم، بهدف تسهيل تعاملك مع التأمينات الإجتماعية، مردفة لا تعرض نفسك للنصب والإحتيال.

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