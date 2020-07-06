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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 15 بفيروس كورونا بدار لرعاية المسنين في سلوفينيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في سلوفينيا أمس الأحد إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد في دار لرعاية المسنين، وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع، حيث تواجه البلاد ارتفاعًا ملحوظا في عدد الحالات.
وقالت السلطات أمس الأحد إن تسعة من المقيمين في دار الرعاية وستة من العاملين بها ظهرت نتائجهم إيجابية حتى الآن في بلدة فيبافا جنوبي غربي البلاد. وتم تأكيد الحالة الأولى يوم الجمعة الماضي.
وتقول سلوفينيا إن هذا هو أول ظهور للفيروس في دور رعاية المسنين في البلاد منذ مايو. وتم تسجيل معظم الوفيات في البلاد بفيروس كورونا والبالغ عددهم 111 شخصا بين المسنين في دور الرعاية.
وأكدت سلوفينيا إصابة 1700 حالة بفيروس كورونا من مواطني البلاد البالغ عددهم 2 مليون نسمة، وبدأت الأرقام في الارتفاع في الأيام الماضية مع تسجيل 21 حالة جديدة أمس الأحد.
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