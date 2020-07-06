رئيس الوزراء الفلسطيني: المعابر والأعراس من أهم أسباب تفشي كورونا

رام الله - سبوتنيك. وقال اشتية، في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن "82 بالمئة من الإصابات جاءت من المخالطة بالأعراس وبيوت العزاء و18 بالمئة من العمال ومناطق الـ48"، داعيا العشائر إلى تبني ميثاق شرف يمنع الأعراس والتجمهر للحد من انتشار الفيروس.

كما طالب اشتية العمال الفلسطينيين في إسرائيل بالمبيت داخل أماكن عملهم وعدم التنقل، وتابع قائلا "نطالب الجانب الإسرائيلي بإغلاق المعابر والحدود مع فلسطين وسنتقدم بطلب للأمم المتحدة لمراقبة ذلك".

وحول واقع الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية، قال اشتية إن "129 مصابا بكورونا يعانون من أعراض المرض و4 في العناية المكثفة"، وتابع اشتية: "لن نسمح لأحد بخرق القوانين وستتم معاقبة المخالفين".

يشار إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا بلغ 4722، توفى من بينهم 21 شخصا.