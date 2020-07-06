"تسبب الاختناق"... تحذير من ارتداء الأطفال الكمامة

وأوضحت العسال "إنه من المفترض ألا يرتدي الأطفال والرضع الكمامات، حيث أن مجرى التنفس في هذا السن يكون أضيق مقارنة بالبالغين"، بحسب موقع "مصراوي".

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وأضافت "العسال" في مداخلة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن ارتداء الأطفال والرضع للكمامات تزيد من مخاطر تعرضه للاختناق، خاصة وأن الأطفال الرضع لا يمكنهم التعبير عن حالة ضيق تنفس.

وتابعت، أن التباعد الاجتماعي للطفل سيكون بديلًا عن ارتداءه للكمامة، قائلة: "محدش يقرب من الرضيع"، موضحة أنه يجب تجنب استمرار العادات الاجتماعية مثل تقبيل الأطفال ومن الممكن وضع الطفل داخل عربته مع الاستمرار في غسل اليدين بالمياه والصابون.

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وأشارت، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أنه من الأفضل ألا يتعرض الطفل في الأساس إلى أماكن مزدحمة، ولكن في حالات الضرورة القصوى يجب أخذ كل الإجراءات الاحترازية.

في سياق آخر، أعلنت كبيرة المسؤولين العلميين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناتان، لـ"سبوتنيك"، إن اختبارات ريمديسيفير مستمرة، وإلى الآن لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن توصي باستخدام الدواء كعلاج فعال ضد كورونا.

وقالت، "المرحلة الثانية (من الاختبارات) ستبدأ في غضون شهرين تقريبًا. وسيستغرق استكمال المرحلة الأولى بعض الوقت... ويمكن للدول التوصية باستخدامه في الحالات الطارئة ولكن حتى الآن لا يفيد (الدواء) في الحد من الوفيات. ولا توجد توصيات رسمية من منظمة الصحة العالمية بشأن الدواء".