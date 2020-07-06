شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن افتتاح أكبر مستشفى للإبل فى العالم بتكلفة 100مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة القصيم بالسعودية، افتتاح مستشفى الإبل الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل، لمجموعة سلام البيطرية بمدينة بريدة، بتكلفة تقديرية تتجاوز100 مليون ريال وفق العربية.

ويحوي المستشفى أكثر من 60 جهازاً لتحليل أكثر من 160 نوعاً من أنواع التحاليل، وصالة الكشف الخاصة بالإبل التي تُقدر طاقتها الاستيعابية بـ 144 مطية في وقت واحد، وحضائر خاصة بعلاج المطايا والمقامة على مساحة تستوعب 4000 مطية في الوقت الواحد، ونموذج وحدة الحيران حديثي الولادة والعناية المركزة والأشعة المقطعية وغرف العمليات المؤمنة والمجهزة للعمليات الآمنة والدقيقة.

يشرف علي المستشفى وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، وافتتحه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، حيث أنشئ على مساحة 70 ألف متر مربع، ويشتمل على العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج ومراكز الأبحاث ومسببات المرض، ويعمل به العديد من الخبراء في مثل هذا المجال لتعزيز الخدمات لملاك الإبل ورفع معدل الإنتاج.

وسيحدث المستشفى نقلة في علم الأجنة وعملية الإخصاب التقليدية للناقة والتي يتراوح عمرها من 25 إلى 30 سنة، وينتج منها حالياً سبعة حيران، مبيناً أنه بعد هذا المشروع سيرتفع معدل الإنتاج للناقة الواحدة ليصل إلى سبعة حيران في الموسم الواحد، بالإضافة إلى أن المستشفى سيساهم في رفع معدل إنتاج الأجنة لدى فحول الإبل ليرتفع من 100 جنين إلى 700 جنين.