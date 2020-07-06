114 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين فى النصف الأول من العام الجارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين مستمرة وبشكل ملحوظ؛ حيث سُجل في النصف الأول من هذا العام 114 انتهاكا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينها 21 انتهاكا خلال شهر يونيو المنصرم.

وأوضحت (وفا) - في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين - أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحفيين واعتقالهم، ضمن السياسة المخططة والممنهجة لطمس الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير، للتغطية على جرائمها ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وذكرت أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بلغت 114 انتهاكا في الفترة ما بين 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، حيث سجل شهر يناير 27 انتهاكا وفبراير 26 انتهاكا، أما مارس فسجل 9 انتهاكات، وفي أبريل 4 انتهاكات، ومايو 27 انتهاكا، بينما سجل في يونيو المنصرم 21 انتهاكا بحق الصحفيين.

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وتابعت أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، خلال النصف الأول من العام بلغ 51 مصابا.

وأشارت (وفا) إلى أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز منذ التاريخ المذكور بلغت 59 حالة، في حين بلغت حالات الاعتداءات على المؤسسات والمعدات الصحفية 4 حالات.