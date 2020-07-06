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انطلاق أعمال المنتدى العربى الصينى فى دورته التاسعة على المستوى الوزارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربى الصينى على المستوى الوزاري برئاسة مشتركة لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره الصيني وانج يى. 

وتبحث أعمال هذه الدورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول العربية والصين، إضافة إلى الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى "إعلان عمان" والبرنامج التنفيذي للمنتدى لعامي 2020 ـ 2022، والبيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة وباء .
وكان المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية عقدوا اجتماعا تنسيقيا الأسبوع الماضي، ناقشوا خلاله مشروع إعلان عمان المزمع صدوره عن الاجتماع الوزاري للدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر لبلورة موقف عربي موحد إزاء كافة القضايا والموضوعات المطروحة أمام أعمال المنتدى.

 

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