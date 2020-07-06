العراق تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا فى ديالى.. و66 حالة شفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، 61 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و66 حالة شفاء. وصرح مصدر طبي عراقي - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بأن العدد الكلي للاصابات المؤكدة بفيروس كورونا للأشهر الأربعة الماضية بلغ 1685 إصابة، منها 843 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفاة 99 حالة، أغلبها لكبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، أن مجموع الإصابات بالفيروس بلغ 60479، فيما بلغ عدد الوفيات 2473، وتعافت 33017 حالة.

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