شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى عمان تتجاوز حاجز الـ47 ألفا بعد تسجيل 1557 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، فى بيان عبر حسابها على تويتر صباح الاثنين، تسجيل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمى للإصابات إلى 47.735 حالة، وتوفى 5 حالات ليصبح العدد الكلى للوفيات 218 حالة، مقابل شفاء 1229 حالة، ليرتفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 29146 حالة.

وفى وقت سابق ألزمت سلطنة عمان القطاع الخاص بتوفير أماكن عزل لمصابى كورونا وحراستهم، وبدأ فى الخامس من يوليو الجارى تطبيق غرامات تصل إلى 500 ريال عمانى، مع إمكانية غلق أى منشأة من منشآت القطاع الخاص يثبت تهاونها فى تطبيق اشتراطات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت الجريدة الرسمية العمانية قرارا أصدره عبد الله بن ناصر البكرى وزير القوى العاملة يجرى بموجبه إضافة عدد من البنود التى يتم تغريم المنشآت غير الملتزمة بها، وتشمل غرامة بقيمة 300 ريال حال عدم ترك مقعد فارغ بين كل عامل وآخر فى وسيلة نقل العمال، ونفس قيمة الغرامة تسرى حال عدم تقسيم العمال فى أماكن السكن على مجموعات مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وعدم اختلاط المجموعات أثناء تناول الطعام.