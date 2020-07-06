شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من رام الله والبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة، غالبيتهم من بلدات محافظة رام الله والبيرة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن الاحتلال اعتقل عشرة مواطنين فلسطينيين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم شخص (50 عاماً)، ونجله (29 عاما) من بلدة بيت ريما، وشاب (25 عاماً) من بلدة دير غسانة، وشابين من بلدة عين يبرود، وثلاثة شباب من بلدة كوبر، ودير قديس، وبيتين، وشابين من بلدة خربثا بني حارث.

واعتقل الاحتلال مواطنين اثنين أحدهما من محافظة الخليل، والآخر من بلدة جبع في جنين، وهو أسير سابق، وتم اعتقاله من على أحد الحواجز العسكرية قرب مدينة نابلس، يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة كفر عقب.