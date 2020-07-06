شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران أبوظبى تبدأ عملياتها بتسيير رحلات إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت العربية للطيران أبوظبي في حسابها على تويتر اليوم الاثنين، إنها ستبدأ عملياتها اعتبارا من 14 يوليو بتسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة الإماراتية بمدينتي الإسكندرية وسوهاج المصريتين.

العربية للطيران أبوظبي مشروع مشترك بين العربية للطيران، الناقلة الجوية الوحيدة المدرجة في الإمارات، والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي.

وكانت قد قالت شركة "طيران الإمارات"، إن دبي ستفتح أبوابها لاستقبال السياح ابتداء من غد الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يتم فرض أي قيود عمرية على السفر.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي إن قائمة التحقق للسفر إلى دبي تشمل 4 إجراءات أو خطوات، وهي التحقق فيما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران، فضلاً عن شراء تأمين على السفر تشمل تغطيته تكاليف العلاج من فيروس كورونا أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج والعزل، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر.