شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية لبنان: رئيس الوزراء يتعرض لهجمة داخلية وخارجية تؤخر العمل الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمى، إن رئيس الوزراء حسان دياب يتابع عن كثب الملفات المرتبطة بالواقع المعيشي للمواطنين اللبنانيين، مشيرا إلى أن هناك عوائق تؤدي أحيانا إلى تأخير في ظهور نتائج العمل الحكومي، ومن بينها "الهجمة التي يتعرض لها دياب من جهات عدة في الداخل والخارج" على حد قوله.