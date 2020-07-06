تركيا: تحييد اثنين من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ محمد نوري أردوغان/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد إرهابيين اثنين في منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن وحدات المغاوير (الكوماندوز) التركية تواصل اتخاذ كافة التدابير من أجل أمن واستقرار السوريين في منطقة نبع السلام.

وأضافت: "مغاويرنا منعوا محاولة هجوم أخرى من قبل تنظيم " ي ب ك\ بي كا كا" الإرهابي، وحيدت اثنين منهم".

Advertisements

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.