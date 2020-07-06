مصر.. وصول 1075 عاملا من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، إجلاء 1075 عاملًا من الكويت، في ثاني عملية إجلاء للعمال المصريين من الكويت خلال أسبوع، جراء تفشي فيروس كورونا.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، بـ"وصول 7 رحلات طيران تقل 1075 عاملا مصريا من العالقين بالكويت".

والخميس، أعلنت السلطات المصرية، إجلاء 930 عاملًا من الكويت، على متن 6 رحلات طيران، ضمن عمليات إجلاء الرعايا من الخارج جراء تفشي كورونا.

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وفي مايو/أيار الماضي، أوقفت السلطات الكويتية، مصريين مخالفين لنظام الإقامات جراء قيامهم بأعمال شغب وعنف للمطالبة بالعودة إلى بلادهم.

وردا على ذلك، أعلنت السلطات المصرية آنذاك، تسيير رحلات طيران استثنائية، لإجلاء نحو 6 آلاف من رعاياها، كانوا متواجدين في مراكز إيواء بالكويت، وعودتهم إلى بلادهم.

ومؤخرا، خففت عدة دول عربية، بينها مصر والكويت، إجراءات احترازية فرضتها للحد من تفشي كورونا قبل نحو 3 أشهر، أبرزها عودة حركة الطيران.

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