شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوة جواز السفر السعودي ليحتل المركز الـ67 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالمياً خلال عام، وفق بيانات مؤشر Henley Passport Index Q2 2020 للربع الثاني من العام الجاري 2020.
ووفقاُ لـ”الوطن” ارتفع جواز السفر السعودي بمقدار درجتين في أبريل 2020، محافظا على ذات المركز الذي حققه في مطلع العام.
واحتل جواز السفر السعودي المركز الـ67 عالمیا مقابل المركز الـ 69 في 2019، كما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في 2015.
ويقدم مؤشر هينلي ترتيبا لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، إضافة إلى توضيح الاتجاهات العالمية والإقليمية.
ويستخدم التقرير بيانات من تاريخ المؤشر لمدة 15 عامًا لإظهار كيف تغيرت حركة السفر خلال العقد الماضي، بالنظر إلى أي من جوازات السفر اكتسبت قوة وأيها تخلفت.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قوة جواز السفر السعودي ليحتل المركز الـ67 عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.