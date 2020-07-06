شكرا لقرائتكم خبر عن منها حظر لمس الكعبة.. السعودية تعلن التدابير الصحية للحج في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية بروتوكولات صحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم حج 2020، وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج، وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقررت السعودية في يونيو/حزيران قصر عدد الحجيج المحليين على نحو 10 آلاف شخص لمنع انتشار فيروس كورونا بعد حظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام، وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.
وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، أنه سيتم حظر لمس الكعبة خلال الحج هذا العام وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر خلال أداء المناسك بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.
وسيقتصر دخول منة والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليو/ تموز الجاري حتى الثاني من أغسطس/آب 2020، وسيكون لزاماً على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.
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