تكهنات بمقتل 40 شخصاً بسبب الفيضانات في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على جزيرة كيوشو الواقعة جنوبي اليابان، مع احتمال حدوث فيضانات صباح الاثنين، في الوقت الذي توجد فيه مخاوف من أن يكون نحو 40 شخصاً قد لقوا حتفهم.

وأدت الفيضانات والانهيارات الطينية التي بدأت في مطلع الأسبوع الجاري، إلى قتل 21 شخصاً حتى الآن.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيدي سوجا، إن هناك 18 شخصاً آخرين لا يُظهرون أي علامات على الحياة واعتبروا في عداد الموتى في انتظار تأكيد رسمي، كما فقد 13 شخصاً آخرين.

وتابع سوجا: «أقدم أعمق التعازي في من توفوا جراء الأمطار الغزيرة»، مضيفاً: «نحو 40 ألفاً من أفراد قوة الدفاع الذاتي يشاركون في عمليات الإنقاذ، ومراكز الإيواء تعمل أيضاً على منع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توزيع المطهرات، وحث الناس على الحفاظ على التباعد في ما بينهم».

من جانبها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أنه حتى السبت، صدرت أوامر لنحو 200 ألف شخص بإخلاء منازلهم، وتعد هذه الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية شهدتها اليابان منذ الإعصار «هاجيبيس» الذي اجتاحها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأدى إلى سقوط نحو 90 قتيلاً.