رئيس الوزراء الكرواتي يعلن تحقيق «انتصار كبير» في الانتخابات التشريعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الكرواتي المحافظ، أندريه بلينكوفيتش، أن حزبه «الاتحاد الديمقراطي الكرواتي» حقق «انتصاراً كبيراً» في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، على منافسيه الرئيسيين المنضوين في تحالف يسار الوسط.

وقال بلينكوفيتش مخاطباً أنصاره: «إن هذه النتيجة التي أحرزها الاتحاد الديمقراطي الكرواتي لا تشكل انتصاراً كبيراً فقط؛ بل هي انتصار مُلزم لنا»، مضيفاً: «خلفنا عهد كان حافلاً بالتحديات لكن التحديات التي تنتظرنا ستكون أكبر».

وأظهرت نتائج فرز 90% من الأصوات أن حزب الاتحاد الديمقراطي فاز بـ68 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 151 مقعداً، مقابل 42 مقعداً فاز بها تحالف يسار الوسط. أما في المرتبة الثالثة فحل حزب «الحركة الوطنية» القومي بزعامة المغني الشعبي والشعبوي ميروسلاف سكورو، بحصوله على 15 مقعداً.

وتضع هذه النتيجة المحافظين في موقع جيد لتشكيل حكومة ائتلافية ستكون مهمتها الأساسية مواجهة وباء «كوفيد ـ 19» وتداعياته الاقتصادية على البلاد، ويمكن للمحافظين أن يشكلوا الحكومة المقبلة بالتحالف مع ثمانية من نواب الأقليات، أو بالتحالف مع الحزب القومي.

وخيّم الوباء وتداعياته الاقتصادية بشدة على الحملات الانتخابية ومزاج الناخبين؛ إذ يتجه اقتصاد البلد المعتمد على السياحة نحو انكماش هو الأكبر منذ عقود، وكان الحزب المحافظ الذي قاد البلد المطل على البحر الأدرياتيكي خلال معظم فترة استقلاله منذ نحو 30 عاماً، استثمر في هذه الانتخابات نجاحه النسبي في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد حتى الآن، مع تسجيل نحو 110 وفيات و3000 إصابة.

في المقابل، ركز حزب المعارضة الرئيسي الاشتراكي الديمقراطي (يسار)، على اتهامات للحكومة بتعريض المواطنين للخطر عبر «الاستعجال» في إجراء الانتخابات قبل موعدها المحدد في الخريف القادم.