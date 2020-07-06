«سوق دبي»: 12 شركة مؤهلة للبيع على المكشوف المنظم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أعلن سوق دبي المالي عن نتائج المراجعة نصف السنوية لعينة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف، متضمنة 12 شركة مؤهلة اعتباراً من يوليو/تموز 2020

والشركات المؤهلة للبيع على المكشوف المنظم، هي: أرابتك القابضة وداماك العقارية وسوق دبي المالي ودبي الإسلامي ودبي للاستثمار والعربية للطيران وإعمار العقارية وإعمار مولز وإعمار للتطوير وجي اف اتش المالية والاتحاد العقارية وديار للتطوير.

وتتيح خدمة البيع على المكشوف المنظم للمستثمرين إمكانية بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم شريطة التعهد بردها لمالكها بناء على اتفاقية الإقراض الموقعة بينهما.

وقد تم اختيار تلك الأوراق المالية وفق عدد من المعايير منها: أسهم الشركات المدرجة على أي مؤشر خاص بدولة الإمارات صادر عن وكالات التقييم الائتماني، وسيتم إلغاء هذا التأهيل من تاريخ استبعادها من مؤشر وكالة التقييم الائتماني.. الأوراق المالية التي تعتبر جزءاً من برنامج مشتقات سوق دبي المالي وجميع صناديق المؤشرات المتداولة فور إدراجها.

وتتم مراجعة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف المنظم كل ستة أشهر تقويمية، أو في حال مراجعة وكالات التقييم الائتماني. ويقوم السوق بنشر القائمة المحدثة للأوراق المالية المؤهلة بعد إنجاز المراجعة الدورية لتداولاته خلال فترة الستة شهور السابقة للمراجعة، إلا في الحالات التي تقتضي غير ذلك وفقاً لمرئيات السوق. ويلغى تأهيل الورقة المالية في يوم التداول التالي على قيام السوق بإعلانه شطب تأهيلها ولا يسمح بتقديم قروض جديدة عنها لغايات البيع على المكشوف المنظم.

كما أعلن السوق عن نتائج المراجعة نصف السنوية لعينة الأوراق المالية المؤهلة للتداول بدعم من صانع السوق والتي تضم 19 شركة مدرجة.

وتشمل كلاً من «الاسكندنافية للتأمين» و«دبي للتأمين» و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» و«الاستشارات المالية الدولية» و«بنك المشرق» و«الإسمنت الوطنية» و«الوطنية الدولية» و«أجيتلتي» و«الصقر الوطنية للتأمين» و«الإمارات للمرطبات» و«دبي للمرطبات» و«الإمارات للاستثمار» و«الوطنية للتأمينات العامة» و«المزايا القابضة» و«الصناعات الوطنية» و«المجموعة العربية للتأمين» و«أورينت يو ان بي تكافل» و«الأغذية المتحدة» و«يونيكاي».

وتتم مراجعة الأوراق المالية المعتمدة، التي يتم تداولها بدعم من صانع السوق مرتين سنوياً في شهري يناير ويوليو وبالاعتماد على فترة تداولات الستة أشهر السابقة للمراجعة.