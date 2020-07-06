«ستراتا» تسلم 100 شحنة من الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350-900

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أعلنت ستراتا للتصنيع (ستراتا)، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن تسليم 100 شحنة من الرفارف الداخلية المجمعة لأجنحة طائرات إيرباص A350-900.

وتواصل شركة ستراتا تعزيز قدراتها وكفاءاتها على صعيد التصنيع والتجميع بالشراكة مع إيرباص، وذلك بعد نجاحها في اختبارات النموذج الأولي لتصنيع ستة من مكونات الرفارف الداخلية في منشأتها الحديثة بمجمع نبراس العين للطيران.

ولاستكمال عمليات أتمتة تصنيع الرفارف الداخلية، استخدمت شركة ستراتا تقنيات خاصة مثل الثني الحراري (HotDrape Forming) ووضع الأشرطة اللاصقة بشكل مؤتمت (Automated Tape Layup)، وحصلت في وقت سابق من هذا العام على شهادة اعتماد النموذج الأول للمنتج وشهادة اعتماد مواصفات التصميم والجودة.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: «تعمل ستراتا بشكل دائم على تطوير إمكانياتها من خلال الاستثمار بأحدث التقنيات، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير مهاراتها باستمرار لمواكبة النمو الذي تشهده الشركة. ويساهم هذا التوجه في ترسيخ الكفاءة والجودة الإنتاجية عبر جميع خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز مكانة ستراتا التنافسية في قطاع الطيران العالمي».

من التجميع إلى التصنيع

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وأضاف عبدالله: «استطاع فريق عمل ستراتا الانتقال من مرحلة تجميع إلى تصنيع مكونات الرفارف الداخلية لأجنحة الطائرات، لتصبح ستراتا اليوم مورداً أساسياً لأجزاء أجنحة طائرات إيرباص، والتي لا يتم تصنيعها حول العالم إلا في شركة إيرباص. مما يؤكد أننا نسير وفق رؤية طموحة وأهداف واضحة. كما نجحت الشركة بتسليم 100 شحنة من الرفارف الداخلية المجمعة لأجنحة طائرات إيرباص، الإنجاز الذي يؤكد على مدى اهتمام ستراتا بترسيخ ثقة عملائها بقدرتها على تقديم مكونات عالية الجودة في أوقات قياسية، ويبرز دورنا في هذا القطاع الذي يتميز بتنافسية عالية».

وتابع عبدالله: «مع استمرار ستراتا في النمو كشركة رائدة في قطاع صناعة الطيران، تتزايد أهمية استكشاف وتطوير التقنيات المبتكرة مثل آلات الثني الحراري والآلات المؤتمتة لوضع الأشرطة اللاصقة في الارتقاء بصناعاتنا وجودتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما نهدف من خلال تعزيز قدراتنا في آليات التصنيع المؤتمتة، إلى الارتقاء بجودة منتجاتنا التي تحمل شعار "صنع بفخر في الإمارات"، وتنفيذ جميع التزاماتنا تجاه شركة إيرباص وشركائنا في مختلف أنحاء العالم».

آلات الثني الحراري

وكجزء من عملية التصنيع، تقوم آلات الثني الحراري Hot Drape Forming بتشكيل المكونات المصنوعة من ألياف الكربون، مما يعزز من سرعة عمليات الإنتاج وجودتها. ويعمل نظام التسخين بالأشعة تحت الحمراء على صقل أسطح ألياف الكربون بسرعة ودقة للحصول على منتج خالٍ من أي نتوءات. وتقوم آلات وضع الأشرطة اللاصقة بشكل مؤتمت بإضافة مواد تقوية أولية وأحادية الاتجاه على القاعدة المسطحة للرفارف، والتي يتم تحويلها فيما بعد إلى أداة لصنع القوالب بهدف إجراء المزيد من عمليات المعالجة. ويمكن لهذه الآلات استيعاب مكونات بحجم 2.5 متر في 10 أمتار، حيث تقوم بمعالجة تلقائية للمكونات الكبيرة، ما يلغي الحاجة إلى استخدام آلة قطع منفصلة بالموجات فوق الصوتية، كما يقلل بشكل كبير زمن المعالجة.

وللمساعدة في خفض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل وتحسين مستويات راحة المسافرين وتقليل الآثار البيئية لقطاع الطيران، تم تصنيع 53% من طائرات إيرباص A350-900 باستخدام المواد المركبة. وقد صممت الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص بشكل يزيد من قدرة الرفع الإجمالية لجناح الطائرة، حيث تقع هذه الرفارف على الحافة الخلفية لأجنحة الطائرات بالقرب من موقع التحام الجناح بهيكل الطائرة، وهي تساهم في زيادة قوة الرفع لضمان ثبات الطائرة مع ميلان هيكلها عن المحور الأفقي إلى الأعلى أو الأسفل عند الإقلاع والهبوط بسرعة منخفضة.

وتحظى شركة ستراتا بسمعة عالمية مرموقة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات عالية الجودة، حيث اختارتها شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات كمورد للرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350-900، وذلك خلال الدورة الخمسين لمعرض فارنبره الدولي للطيران في المملكة المتحدة في العام 2016. وتساهم ستراتا للتصنيع، التي تعمل انطلاقاً من مجمع نبراس العين للطيران، في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الطيران انسجاماً مع مبادرات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة. كما تعمل الشركة مع مجموعة متنوعة من كبرى شركات صناعة الطائرات، بما فيها إيرباص وبوينج وليوناردو وبيلاتوس.