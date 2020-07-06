وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على صفحة قناة "LBCI" اللبنانية على "يوتيوب"، لحظات بدء الإشكال في الملهى الليلي خلال سهرة أحياها أحد الفنانين اللبنانيين. وتطور الإشكال إلى إطلاق نار بين زائرين وحراس أحد الفنانين، ما أدى الى حدوث بلبلة وهلع بين رواد الملهى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... إشكال يتطور إلى تبادل لإطلاق النار داخل أحد الملاهي الليلية في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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