"9 غارات عنيفة"... قناة مصرية تنشر لأول مرة لحظة استهداف قاعدة الوطية الليبية

وأوضح أبو بكر، أن "9 غارات عنيفة استهدفت منظومة الدفاع الجوي التركي ودمرت 3 رادارات، بقاعدة الوطية"، مشيرا إلى أن الأنظمة التي تم تدميرها نصبت بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إلى طرابلس ومصراته.

وأكد مصدر محلي ليبي في مدينة الرجبان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، "إن "سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية"، مشيرا إلى أن "طيران مجهول يقصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد مع استمرار تحليق الطيران على مناطق الجبل الغربي".

بدوره، أكد وكيل وزارة دفاع الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، أن "الرد على ما وصفه بانتهاك سيادة الأجواء الليبية سيكون في الوقت والمكان المناسبين". وقال النمروش بحسب ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار": "استهداف أي منشآت حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد لاستمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان ضد الحكومة الشرعية".