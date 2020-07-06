صحيفة أمريكية تكشف ما طلبته السعودية من الأمير محمد بن نايف مؤخرا

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها نقلا عن مصادر خاصة أن لجنة مكافحة الفساد السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، تقترب من الانتهاء من تحقيقاتها مع الأمير محمد بن نايف.
وبحسب المصادر، فإن بن نايف قام بتحويل مليارات الريالات السعودية إلى شبكة من شركات وهمية وحسابات خاصة، عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
وأشارت الصحيفة نقلا عن أحد مساعدي محمد بن نايف، إلى أن "السلطات السعودية طالبت بن نايف بإعادة 15 مليار دولار مسروقة، حسب إدعائها".
وكان الأمير محمد بن نايف كبير مساعدي والده الأمير نايف بن عبد العزيز، وتولى منصب وزير الداخلية خلفا له في عام 2012، وشغله حتى عام 2017.
يذكر أن الأمير محمد بن نايف كان ولي العهد خلال الفترة بين 2015 و2017، قبل أن يصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، أمرا بتعيين ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد.
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