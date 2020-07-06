السعودية تفتتح أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم... فيديو وصور

وافتتح المركز أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ويحتوي المستشفى على أربعة أقسام علاجية وخمسة معامل مركزية مجهزة بالكوادر الطبية والمهنية، ومركز للأبحاث، بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ.

وجهز المستشفى بحظائر عزل مصممة ومجهزة للوقاية من نقل الأمراض لعلاج حتى 4 آلاف مطية، ويساهم المركز في تحسين الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج عن طريق استخدام أحدث الطرق العلاجية بمعايير تقنية عالية.

ويشمل المبنى العلاجي معمل الكيمياء وأمراض الدم، ومعمل الأحياء الدقيقة، ومعمل الجينات، ومعمل التغذية، ومعمل التكنولوجيا الحيوية DNA.

ويضم المستشفى، عيادات الباطنية والأمراض المزمنة والمعدية، وعيادات متخصصة بالجراحة، ووحدة للأشعة والمناظير، بجانب وحدة للملاحظة والعناية المركزة، إضافة إلى مركز مختص بأبحاث التلقيح الصناعي وعلاج العقم ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وتحسين وحفظ السلالات.