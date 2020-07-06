شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عودة جميع موظفى الحكومة لمقار العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف جميع موظفى الحكومة الاتحادية بالإمارات أداء وظائفهم من مقار العمل بنسبة 100%، فى خطوة مهمة، تسهم فى تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد كورونا "كوفيد 19"، التى تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، وفق صحيفة البيان .

وألغت الهيئة كل الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين فى الحكومة الاتحادية سابقاً، لاستمرار العمل عن بعد، على أن تنحصر الاستثناءات فى فئة واحدة فقط من الموظفين، تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبى مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وشددت الهيئة فى تعميم وزعته على كل الجهات الاتحادية، ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط، التى يأتى فى مقدمها التقيد التام بتطبيق "الدليل الاسترشادى لبيئة العمل المكتبية، والعمل من مقار العمل فى الحكومة الاتحادية"، والتعليمات التى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدى، والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين.

وأكدت الهيئة الاستمرار فى تفعيل الدوام المرن، وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف، لضمان تقليل التجمعات والاختلاط، ما يحقق التباعد الجسدى، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد، المعتمد فى الحكومة الاتحادية، وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتى تضمن استمرارية تقديم الخدمات، وضمان سير العمل والإنتاجية.