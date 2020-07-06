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ليبيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وبهذا يصل إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في ليبيا إلى 1046 حالة.

وأوضح بيان للمركز أوردته بوابة الوسط الليبية ، أنه تم أجراء فحص 632 عينة لفيروس كورونا المستجد ، و كشفت عن 575 عينة سالبة و57 عينة موجبة لـ 22 حالة جديدة و 35 إصابة لمخالطين ، وتماثلت 3 حالات للشفاء ، بينما سجل المركز (5) حالات وفاة، في حصيلة وفيات هي الأعلى في ليبيا بسبب الوباء خلال 24 ساعة.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا وصل بذك إلى 1046 حالة، منها 753 حالات نشطة، و261 حالة شفاء و32 حالة وفاة.

 

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