شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح والغبار فى السعودية وحار بالبحرين وغائم بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم، حيث يتوقع خبراء الأرصاد فى السعودية، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، أما فى البحرين فالتوقعات تشير إلى أن الطقس سيكون حاراً ورطباً ليلا .

ولمزيد من التفاصيل:_

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة) . و سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

Advertisements

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً أحياناً هذه الليلة.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 47 درجة مئوية.. والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%.. والصغرى 15%.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الريـاح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:07 المد الثانى عند 01:38 الجزر الأول عند الساعة 08:21الثانى عند الساعة 19:17 بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:09الثانى عند الساعة 22:10 الجزر الاول عند الساعة 17:03الجزر الثانى عند الساعة 04:54 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 32 75 25 دبى 42 32 75 25 الشارقة 43 31 70 30 عجمان 43 32 75 25 أم القيوين 42 32 75 30 رأس الخيمة 44 31 70 30 الفجيرة 39 33 80 40 العين 47 31 60 20 ليوا 48 30 75 15 الرويس 42 33 80 35 السلع 44 32 85 30 دلما 42 33 80 45 طنب الكبرى 38 33 80 40 طنب الصغرى 38 33 80 40 أبو موسى 38 33 80 40