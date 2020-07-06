شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتصنيع وصيانة «أجهزة التنفس الصناعي» داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض

أطلقت منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، وبمشاركة وزارة الصحة ومتطوعين سعوديين، مبادرة لتصنيع وصيانة أجهزة التنفس الصناعي، وذلك من خلال المصانع السعودية.

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وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تهيئة وتجهيز المركز للمبادرة بجهود إحدى الشركات الصناعية، على أن يراعى في التنفيذ التزام المتطوعين بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ستشرف على إرسال وتسليم وتعقيم أجهزة التنفس للمركز، حيث يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 3 إلى 4 أشهر.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع توطين الصناعات الطبية ونقل التقنية وبناء سلاسل الإمداد اللازمة لمكونات أجهزة التنفس الصناعية وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030.