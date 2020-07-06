شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم المسح على الخفين في حال التواجد بالمنزل؟.. الشيخ «السبر» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حُكم المسح على الخفين أثناء التواجد بالمنزل، لامرأة تنشغل ببعض الأعمال المنزلية.
وقال الشيخ “السبر” في لقاء مع برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة أنه يجوز لبس الجورب إذا كان على طهارة لمدة 24 ساعة فقط.
وأضاف أنه إذا أحدثت ثم قامت بالمسح على الخفين بدأت مدة جديدة لفترة المسح (24 ساعة)، فشرط المسح هو الطهارة.
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