شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار وحبات برد على مرتفعات 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة – بمشيئة الله-.
كما توقع في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وشرقها -إلا أن يصرفها الله-“.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة).
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