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كاتب اقتصادي يكشف القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة «كورونا» (فيديو)

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

 كشف الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً في المملكة بجائحة ” كوفيد 19″.

 وأوضح في مداخلة لبرنامج” كلنا مسؤول” على “الفناة ”، أن القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة هي: (السياحة – الفنادق – الطيران – النقل)، وتبلغ عدد المنشآت حوالي مليون منشأة، غير أن الدولة لم تتخل عن كل هذه القطاعات من خلال تقديمها الدعم لها.

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 وأكد أن تمديد مبادرات الدولة لدعم المنشآت تمثل في تخصيص 70% من الدعم للمنشآت الأكثر ضرراً و50% للأقل ضرراً، موضحاً أن في هذا التقسيم  أكثر تخصصية لمواجهة تأثر هذه القطاعات اقتصادياً جراء الجائحة.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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