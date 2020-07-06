شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب اقتصادي يكشف القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً في المملكة بجائحة فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأوضح في مداخلة لبرنامج” كلنا مسؤول” على “الفناة السعودية”، أن القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة هي: (السياحة – الفنادق – الطيران – النقل)، وتبلغ عدد المنشآت حوالي مليون منشأة، غير أن الدولة لم تتخل عن كل هذه القطاعات من خلال تقديمها الدعم لها.

Advertisements

وأكد أن تمديد مبادرات الدولة لدعم المنشآت تمثل في تخصيص 70% من الدعم للمنشآت الأكثر ضرراً و50% للأقل ضرراً، موضحاً أن في هذا التقسيم أكثر تخصصية لمواجهة تأثر هذه القطاعات اقتصادياً جراء الجائحة.