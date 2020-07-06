شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين بمنطقة "خلة حسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، فى اعتداء للمستوطنين على بلدة بديا غرب سلفيت. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين هاجموا الأهالى فى منطقة "خلة حسان" المهددة بالاستيلاء عليها، وأطلقوا باتجاههم الرصاص الحى ما أدى إلى إصابة شابين. Advertisements من جانبها، ذكرت وزارة الصحة، أن شابا أصيب بالرصاص الحى فى الحوض ووصفت إصابته بالمتوسطة، والثانى أصيب برصاصة فى رقبته "جرح خارجي"، وكسر فى الكتف وحالته مستقرة، ونقلا إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

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