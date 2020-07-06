"صوت الصمود".. رسالة أمل لبنانية "رغم الصعاب"

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

تقيم لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، مساء الأحد، حفلها الموسيقي الوحيد لهذا العام من دون جمهور، بمعبد باخوس الروماني في مدينة بعلبك شرقي لبنان.

ويقام هذا الحدث تحت عنوان "صوت الصمود"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان دولة "لبنان الكبير"، وكذلك مرور 250 عاما على ولادة الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن (1770: 1827).

وتم إعلان دولة "لبنان الكبير"، تحت الاستعمار الفرنسي، في 1 سبتمبر/ أيلول 1920، على لسان المندوب السامي الفرنسي، الجنرال هنري غورو.

وبهذا الحفل الوحيد يستمر المهرجان ليوم واحد ومن دون جمهور؛ بسبب تدابير منع تفشي فيروس "كورونا"، بينما شهد مهرجان 2019 عدة حفلات، بين 5 يوليو/ تموز والأول من أغسطس/آب.

وسجل لبنان، حتى الأحد، 1873 إصابة بكورونا، بينها 36 وفاة و1311 حالة شفاء من الفيروس، الذي يضرب دول العالم منذ أشهر.

وتنقل أكثرية القنوات التلفزيونية اللبنانية حفل الأحد، الذي يحييه الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية، بقيادة المايسترو هاروت فازليان.

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وقالت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، نايلة دي فريج، للوكالة الوطنية للأنباء (رسمية): "كلما كانت الصعوبات كبيرة، كلما زادت عزيمتنا وإصرارنا على أن نكمل مسيرتنا رغم الصعاب، وسنبقى صامدين ونؤدي رسالتنا الثقافية في بعلبك".

وأضافت: "لا بد من الإشارة إلى أن مشاركة كل الموسيقيين والفنانين والتقنيين والإعلام وشركات الإعلان بدون مقابل مالي".

فيما قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني، رمزي المشرفية، إن "التفاؤل والأمل في لبنان بشكل عام وفي القطاع السياحي بشكل خاص لن يفقد يوما بوجود إرادة صلبة كإرادة الشعب اللبناني".

ومهرجانات بعلبك الدولية هي حدث ثقافي لبناني يقام منذ 1956، وتوقّفت مع بداية الحرب الأهلية عام 1975، وعادت في 1997.

وبجانب جائحة "كورونا"، يقام مهرجان هذا العام في وقت يشهد فيه لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجر احتجاجات أجبرت حكومة برئاسة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وحلت محلها حكومة برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.