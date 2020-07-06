طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، سلسلة غارات على أراض زراعية شرقي غزة، بعد إطلاق قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن عدة غارات على أراض زراعية في حي "الزيتون"، شرقي مدينة غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مقاتلات ومروحيات حربية أغارت على مواقع تابعة لحركة حماس في غزة".

وأضاف أنه "تم استهداف بنية تحت أرضية في هذه المواقع"، دون مزيد من التفاصيل.

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وزعم الجيش أن القصف يأتي "ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء الأحد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش، في بيان، رصد إطلاق 3 صواريخ من القطاع، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" واحدا منها.

ولم يوضح البيان، مكان سقوط الصاروخين وإن كان ذلك قد أسفر عن أضرار بشرية أو مادية.

فيما لم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ الثلاثة.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة ويرد على ذلك باستهداف مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية بالقطاع، لكن منذ بدء أزمة كورونا في مارس/ آذار الماضي، تشهد الحدود هدوءا نسبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.