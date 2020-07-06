بدعم قطري.. إعادة افتتاح مبنى وزاري في الصومال

الدوحة / الخليج 365

أعاد الصومال، الأحد، افتتاح مبنى وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، في العاصمة مقديشو، بعد إعادة بنائه وتأهيله، بدعم من صندوق قطر للتنمية (حكومي).

وقال الصندوق القطري، عبر حسابه بـ"تويتر"، إنه أُقيم حفل بهذه المناسبة، تحت رعاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وتضررت العديد من المقرات الحكومية والمعالم التاريخية في الصومال؛ جراء حرب أهلية بدأت عام 1991.

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وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وضع الصندوق القطري، حجر الأساس لمشروع ترميم وتوسعة مبنى وزارة التخطيط، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري.

والمشروع هو أحد المشاريع التنموية المقدمة من قطر للصومال، حيث تعهدت الدوحة، عبر اتفاقية مع الحكومة الصومالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بتنفيذ حزمة مشاريع.

ومن هذه المشاريع: تأهيل مباني، رئاسة الحكومة الفيدرالية، ووزارة التخطيط، وبلدية مقديشو، والمعهد الدبلوماسي، وإنشاء طريق مقديشو-جوهر بطول 90 كم، وطريق مقديشو-أفغوي بطول 22 كم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.