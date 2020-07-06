كورونا.. 63 وفاة في مصر و6 بالمغرب وفلسطين

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت مصر، الأحد، 63 وفاة بكورونا، فيما رُصدت 3 وفيات في كل من المغرب وفلسطين، وواحدة بكل من اليمن وموريتانيا، إضافة إلى 71 إصابة بليبيا.

وأفادت الصحة المصرية، بتسجيل 63 وفاة و1218 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 623 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 75 ألفا و253، منها 3 آلاف و343 وفاة، و20 ألفا و726 حالات تعاف.

وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا، و393 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 396 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و215؛ منها 235 وفاة، و9 آلاف و725 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و472 إصابة، و28 حالة تعاف جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و722، منها 20 وفاة، و665 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

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من جهتها، أعلنت الصحة الموريتانية، تسجيل حالة وفاة واحدة و52 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 39 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد الإصابات بلغ 4 آلاف و879، بينها 130 وفاة و1844 حالة شفاء.

وفي اليمن، سجلت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، وفاة واحدة و17 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 15 حالة تعاف.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألف و265، بينها 338 وفاة، و552 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

في السياق، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 71 إصابة، وتعافي 28 مريضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 989، بينها 27 وفاة، و258 حالة شفاء.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 11 مليونا و496 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 535 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و513 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.