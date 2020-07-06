إصابة فلسطيني بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب فلسطيني، مساء الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، للأناضول، أن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش وعشرات من الفلسطينيين خرجوا في مسيرة منددة بخطة الضم الإسرائيلية، وسط مدينة الخليل.

وذكر الشهود، أن شابا أصيب بجروح في وجهه إثر قنبلة صوت أصابته بشكل مباشر، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، دون تفاصيل حول حالته الصحية.

ولليوم الرابع على التوالي تندلع مواجهات وسط الخليل، تعقب مسيرات تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

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وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.

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