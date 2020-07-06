سلطنة عمان.. تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا

مسقط/ الخليج 365
أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الأحد، مرسوما بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بالبلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن "السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما بتعيين خليفة البوسعيدي رئيسا للمحكمة العليا".
ووفق معلومات نشرتها صحيفة "أثير" العمانية (خاصة)، يعد خليفة البوسعيدي هو رئيس المحكمة العليا الثالث الذي يشغل هذا المنصب في البلاد، وعام 2011 تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة نفسها.
وتختص المحكمة بنظر الطعون على أحكام الاستئناف، أو النهائية إذا فيها مخالفة أو بطلان، وتفصل في الاختصاص بين المحاكم.
كما أن رئيس المحكمة العليا هو أحد أفراد المجلس الرفيع الذي يحدد خليفة السلطان، وفق المادة السادسة من النظام الأساسي للبلاد.
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