السراج يهنئ تبون بذكرى الاستقلال ويبارك استعادة رفات قادة المقاومة

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

هنأ رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال (تصادف الأحد 5 يوليو/تموز).

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون "تلقى عصر الأحد مكالمة هاتفية من أخيه فائز السراج، هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب، كما بارك للجزائر قيادة وشعبا استرجاع رفات أبطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في القرن التاسع عشر، وإعادة دفنهم في وطنهم إلى جانب رفاقهم الشهداء"، بحسب الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء.

بدورها، قالت الحكومة الليبية، في بيان، إن السراج هنأ تبون، خلال اتصال هاتفي، بذكرى استقلال الجزائر، وتمنى له "التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وتابعت: "كما بارك السيد الرئيس استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال من قادة المقاومة الشعبية، ودفن رفاتهم الطاهرة في ثراها، وفاءً لذكراهم وحفاظا للذاكرة الوطنية".

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وجرت في الجزائر العاصمة، الأحد، مراسم دفن رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي (1830- 1962)، وصلت قبل يومين إلى البلاد، بعد قرابة 170 سنة من الاحتجاز في متحف "الإنسان" بباريس.

وعمد الاستعمار الفرنسي، منتصف القرن التاسع عشر، بعد إخماد ثورات شعبية ضده في الجزائر، إلى قطع رؤوس قادة المقاومة ومرافقيهم، انتقاما منهم، ثم نقلها إلى فرنسا، ووفق روايات تاريخية.

وتدعو الجزائر إلى معالجة النزاع في جارتها ليبيا عبر حل سياسي، يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي- ليبي جامع، بعيدا عن التدخلات الخارجية، مع التمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسة انتصارات مكنته من استعادة مدن عديدة في المنطقة الغربية، والتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس) من مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.