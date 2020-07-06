الجيش الإسرائيلي يزعم إطلاق صاروخ ثالث من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق صاروخ ثالث من قطاع غزة اعترضته منظومة الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية).

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن "القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلق من قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال الجيش، في بيان، إنه رصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل، دون أن يتم اعتراض أي منهما.

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ولم يوضح بيان الجيش، مكان سقوط الصاروخين وإن كان ذلك قد أسفر عن أضرار بشرية أو مادية.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة، لكن منذ بدء أزمة كورونا في مارس/ آذار الماضي، تشهد الحدود هدوءا نسبيا.

ولم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ الثلاثة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.