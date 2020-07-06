أنقرة: عازمون على حماية أنفسنا من تهديدات "بي كا كا" الإرهابية

أنقرة/ الخليج 365

أكدت تركيا، الأحد، أنها عازمة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها ضد أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، المهددة لحدودها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، ردا على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي "مخلب النسر" ومخلب النمر" ضد المنظمة الانفصالية.

وقال أقصوي إن تركيا عازمة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها.

وأضاف أن أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، ضد ملاجئ منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأردف: "نؤكد مجددا استعدادنا للتعاون مع العراق في مكافحة المنظمة الإرهابية المهددة لأمنه وسيادته".

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وفي اليومين الماضيين، صدرت تصريحات عن المتحدثين باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، ورئيس الوزراء أحمد ملا طلال، انتقدا فيها العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" العراقية، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت في الـ15 من ذات الشهر.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى بالمنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.



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