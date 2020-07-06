كورونا.. 6 وفيات في الجزائر وإصابات بالصومال وتونس

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأحد، تسجيل 6 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال 36 إصابة بالفيروس، وتونس اثنتين، وفق بيانات رسمية.

وسجلت الصحة الجزائرية في بيان، 6 وفيات بالفيروس، و441 إصابة، إضافة إلى تعافي 311.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 15 ألفا و941، منها 952 وفاة، و11 ألفا و492 متعاف.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 إصابة، إضافة إلى تعافي 41 مريضا.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و997، منها 92 وفاة و1014 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل إصابتين بالفيروس، بين الوافدين من الخارج.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 1188، منها 50 وفاة، و1048 متعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا حتى مساء الأحد، 11 مليونا و475 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 535 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و491 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر"

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.