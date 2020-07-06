لجنة فلسطينية تدعو "منتدى عربي صيني" لرفض "الضم" الإسرائيلي

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الأحد، منتدى "التعاون العربي- الصيني"، إلى رفض خطة "الضم" الإسرائيلية.

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية) في بيان إن "على الوزراء المشاركين في المنتدى بحث خطة الضم الإسرائيلية وإصدار موقف يرفضها ويعزز صمود الشعب الفلسطيني".

وأضاف الخضري أن "الاحتلال ماض في تنفيذ مخططاته دون الالتفات إلى رفض المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب استمرار العمل عربيا ودوليا لرفض الخطة الإسرائيلية بكل قوة".

وتنعقد الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لـ"منتدى التعاون العربي الصيني"، الذي يهدف للتعاون ودعم السلام.

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وتأسس المنتدى عام 2004، بعد زيارة الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، إلى مقر جامعة الدول العربية، وعقدت دورته الثامنة في يوليو/تموز 2018، ويرأس الدورة الحالية الأردن والصين.

ويضم "منتدى التعاون العربي الصيني" في عضويته، الصين إلى جانب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية الخطة الإسرائيلية، شريطة أن تتم بالتنسيق معها، وموافقة حزب "أزرق أبيض"، شريك حزب "الليكود" في الائتلاف الحكومي الحالي، على المخطط.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/ تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

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