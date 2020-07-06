السودان يفتتح مركز عزل صحي لمصابي كورونا

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365
افتتحت السلطات السودانية، الأحد، مركز عزل صحي لمصابي فيروس كورونا في ضاحية "سوبا"، جنوب العاصمة الخرطوم.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور، افتتح المركز اليوم وهو يضم 103 أسرة، و23 وحدة عناية وسيطة ومكثفة.
وفي كلمة له بعد الافتتاح، قال تاور إن "المركز سيقدم الرعاية الطبية للمصابين بكورونا، وسيكون من ضمن 15 تجربة إفريقية للدراسة السريرية لعلاج الفيروس تحت إشراف ورعاية منظمة الصحة العالمية".
وأوضح أن المركز مزود بتقنيات عالية تجعله أحدث مركز للعزل في السودان.
وشدد تاور على أن العودة للحياة الطبيعية بعد انتهاء الجائحة "تتطلب وضع خطط فعالة".
وحتى الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السودان 9 آلاف و767، منها 608 وفيات، و4 آلاف و673 حالة تعافٍ، حسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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